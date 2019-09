NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für RWE nach dem Besuch einer Braunkohlegrube des Energiekonzerns auf "Outperform" mit einem Kursziel von 29 Euro belassen. Analystin Deepa Venkateswaran geht laut einer am Mittwoch vorliegenden Studie davon aus, dass sich RWE mit der Bundesregierung noch in diesem Jahr über die Beendigung des Braunkohlebergbaus und die dafür fälligen Entschädigungen einigen wird./edh/gl



Veröffentlichung der Original-Studie: 25.09.2019 / 00:50 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.09.2019 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.