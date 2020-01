NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus RBC hat RWE von "Top Pick" auf "Outperform" abgestuft und das Kursziel von 34 auf 32 Euro gesenkt. Analyst John Musk begründete sein neues Anlagevotum mit dem zuletzt starken Lauf der Aktie sowie gesunkenen Konsensschätzungen für den Gewinn je Aktie. Das Papier des Energiekonzerns bleibe für ihn aber einer der bevorzugten Werte im europäischen Versorgersektor, versicherte der Experte laut einer am Dienstag vorliegenden Studie./edh/tih



Veröffentlichung der Original-Studie: 13.01.2020 / 19:58 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.01.2020 / 00:15 / ET



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.