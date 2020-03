NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus RBC hat das Kursziel für RWE von 36,00 auf 34,50 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Outperform" belassen. Das gegenwärtige Kursniveau schreibe dem Wachstum im Bereich der Erneuerbaren Energien keinen Wert zu, schrieb Analyst John Musk in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Durch den jüngsten Kursrutsch unter anderem wegen der Coronakrise sei eine gute Kaufgelegenheit entstanden./tih/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 17.03.2020 / 19:26 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.03.2020 / 00:15 / ET



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.