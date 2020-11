NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus RBC hat die Einstufung für RWE auf "Outperform" mit einem Kursziel von 36 Euro belassen. Die Neunmonatszahlen des Energiekonzerns hätten den Erwartungen entsprochen, schrieb Analyst John Musk in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Er werte es aber als ermutigend, dass in allen Segmenten eine gutes operatives Ergebnis erzielt und der starke Ausblick bekräftigt wurde./tih/la



Veröffentlichung der Original-Studie: 12.11.2020 / 01:55 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.11.2020 / 02:04 / ET



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.