NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für RWE auf "Outperform" mit einem Kursziel von 37,50 Euro belassen. Die Elektrifizierung und der Bereich Erneuerbare Energien seien die beiden Pfeiler des Übergangs der britischen Energiewirtschaft in ein CO2-neutrales Zeitalter bis 2050, schrieb Analyst Deepa Venkateswaran in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Anleger sollten sich folglich für diese jahrzehntelange Übergangsphase entsprechend positionieren. RWE ist in Großbritannien stark engagiert./bek/ck



Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.12.2020 / 06:59 / UTC



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.