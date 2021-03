ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Bank Credit Suisse hat die Einstufung für RWE auf "Outperform" mit einem Kursziel von 36,50 Euro belassen. Nach der jüngsten Kursschwäche im Bereich der Erneuerbaren Energien komme es nun auf eine sorgfältige Auswahl an, schrieb Analyst Mark Freshney in einer am Mittwoch vorliegenden Branchenstudie. Am interessantesten seien Unternehmen mit einem diversifizierten Zugang zu Offshore-Windenergieerzeugung und günstiger Bewertung. Dazu zähle RWE./mf/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 16.03.2021 / 18:39 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.03.2021 / 04:02 / UTC



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.