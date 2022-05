NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat RWE auf "Outperform" mit einem Kursziel von 50 Euro belassen. Laut der "Financial Times" wird der britische Finanzminister Rishi Sunak an diesem Tag seine Antwort auf die britische Lebenshaltungskostenkrise in Form eines milliardenschweren Unterstützungspakets für britische Haushalte bekannt geben, schrieb Analyst John Musk in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Zwar werde dieses zum Teil durch eine Sondersteuer für Energieunternehmen finanziert, zum jetzigen Zeitpunkt solle es allerdings keine Steuer für Stromerzeuger geben./ck/ajx



Veröffentlichung der Original-Studie: 26.05.2022 / 01:47 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.05.2022 / 02:02 / ET



