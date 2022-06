NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für RWE angesichts massiv gekürzter russischer Gaslieferungen nach Europa auf "Outperform" mit einem Kursziel von 50 Euro belassen. Die Situation sei bedenklich für viele Industrien und Verbraucher, und sie habe eine Reihe von Folgewirkungen auf den ganzen Rohstoffkomplex, schrieb Analyst Biraj Borkhataria in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Konstruktiv blickt er unter diesen Umständen auf einzelne Akteure, darunter RWE als Nutznießer unter den Versorgern wegen der Wiederinbetriebnahme dreier Braunkohlekraftwerke./tih/bek



Veröffentlichung der Original-Studie: 22.06.2022 / 07:25 / EDT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.06.2022 / 07:25 / EDT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.