NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für RWE angesichts einer Übernahme in den USA und der Einigung auf einen vorgezogenen Kohleausstieg auf "Outperform" mit einem Kursziel von 53,50 Euro belassen. Der Kauf von Con Edison sei positiv für den Anlagehintergrund, da er die Präsenz des Energiekonzerns in den USA im Bereich erneuerbare Energien vergrößere, schrieb Analystin Deepa Venkateswaran in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Die Kohlepläne seien förderlich für die langfristige Nachhaltigkeits-Strategie./tih/gl



Veröffentlichung der Original-Studie: 04.10.2022 / 16:10 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.10.2022 / 16:10 / UTC





