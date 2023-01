NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für RWE nach Eckdaten zum vergangenen Geschäftsjahr auf "Outperform" mit einem Kursziel von 50 Euro belassen. Der Markt habe erwartet, dass der Energiekonzern seine Prognose übertreffe, schrieb Analyst Alexander Wheeler in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Nun habe das Zahlenwerk aber sogar die Markterwartungen überflügelt. Haupttreiber seien dabei der Energiehandel und höhere Strompreise gewesen. Das Geschäft mit Erneuerbaren Energien habe dagegen leicht enttäuscht, was von den anderen Sparten aber mehr als ausgeglichen wurde./niw/jha/



Veröffentlichung der Original-Studie: 25.01.2023 / 11:06 / EST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.01.2023 / 11:06 / EST



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.