RWE Aktie
|58,72EUR
|-0,32EUR
|-0,54%
WKN: 703712 / ISIN: DE0007037129
RWE Overweight
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für RWE von 72 auf 73 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Neunmonatszahlen und Ausblick seien ein "Weckruf" und untermauerten seien optimistische Einschätzung der Essener, schrieb Peter Crampton am Mittwochabend. Auch die erhöhten Jahresziele erschienen immer noch recht konservativ./ag/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 11.11.2026 / 17:13 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.11.2026 / 04:00 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: RWE AG St. Overweight
|
Unternehmen:
RWE AG St.
|
Analyst:
Barclays Capital
|
Kursziel:
73,00 €
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
57,78 €
|
Abst. Kursziel*:
26,34%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
58,72 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
24,32%
|
Analyst Name::
Peter Crampton
|
KGV*:
-
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Aktien in diesem Artikel
|RWE AG St.
|58,92
|-0,20%
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|UBS AG
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|10:52
|Brenntag Hold
|Jefferies & Company Inc.
|10:52
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Sector Perform
|RBC Capital Markets
|10:42
|Brenntag Hold
|Deutsche Bank AG
|10:42
|Vestas Wind Systems A-S Hold
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|10:41
|Grand City Properties Hold
|Deutsche Bank AG
|10:41
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|UBS AG
|10:40
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|Deutsche Bank AG
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|10:38
|Siemens Energy Buy
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|10:28
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|Allianz Hold
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|10:06
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