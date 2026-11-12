RWE Aktie

58,72EUR -0,32EUR -0,54%
RWE ab 0 Euro bei Finanzen invest ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 703712 / ISIN: DE0007037129

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
12.11.2026 13:51:25

RWE Overweight

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für RWE von 72 auf 73 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Neunmonatszahlen und Ausblick seien ein "Weckruf" und untermauerten seien optimistische Einschätzung der Essener, schrieb Peter Crampton am Mittwochabend. Auch die erhöhten Jahresziele erschienen immer noch recht konservativ./ag/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 11.11.2026 / 17:13 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.11.2026 / 04:00 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: RWE AG St. Overweight
Unternehmen:
RWE AG St. 		Analyst:
Barclays Capital 		Kursziel:
73,00 €
Rating jetzt:
Overweight 		Kurs*:
57,78 € 		Abst. Kursziel*:
26,34%
Rating update:
Overweight 		Kurs aktuell:
58,72 € 		Abst. Kursziel aktuell:
24,32%
Analyst Name::
Peter Crampton 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu RWE AG St.

mehr Nachrichten

Analysen zu RWE AG St.

mehr Analysen
13:51 RWE Overweight Barclays Capital
10:31 RWE Buy Deutsche Bank AG
11.11.26 RWE Kaufen DZ BANK
11.11.26 RWE Outperform RBC Capital Markets
11.11.26 RWE Overweight JP Morgan Chase & Co.
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Analysensuche

GO

Aktien in diesem Artikel

RWE AG St. 58,92 -0,20% RWE AG St.

Aktuelle Aktienanalysen

13:58 TAG Immobilien Buy Goldman Sachs Group Inc.
13:58 freenet Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
13:53 AMD Sector Perform RBC Capital Markets
13:52 NVIDIA Outperform RBC Capital Markets
13:51 RWE Overweight Barclays Capital
13:39 Daimler Truck Overweight Barclays Capital
13:29 voestalpine kaufen Deutsche Bank AG
12:38 E.ON Halten DZ BANK
12:34 JOST Werke Buy Warburg Research
12:32 FUCHS Buy Warburg Research
12:31 Bilfinger Buy UBS AG
12:31 NVIDIA Kaufen DZ BANK
12:28 Volkswagen Halten DZ BANK
12:20 IONOS Overweight JP Morgan Chase & Co.
12:19 Talanx Overweight JP Morgan Chase & Co.
12:18 Salzgitter Overweight JP Morgan Chase & Co.
12:17 Hapag-Lloyd Underweight JP Morgan Chase & Co.
12:13 CEWE Stiftung Buy Warburg Research
12:12 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Neutral JP Morgan Chase & Co.
12:07 Rolls-Royce Overweight JP Morgan Chase & Co.
12:01 OHB Overweight JP Morgan Chase & Co.
11:58 Merck Neutral UBS AG
11:52 Siemens Buy UBS AG
11:51 Siemens Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
11:43 JENOPTIK Buy Warburg Research
11:21 freenet Neutral UBS AG
11:20 Allianz Neutral UBS AG
10:52 Brenntag Hold Jefferies & Company Inc.
10:52 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Sector Perform RBC Capital Markets
10:42 Brenntag Hold Deutsche Bank AG
10:42 Vestas Wind Systems A-S Hold Deutsche Bank AG
10:41 Grand City Properties Hold Deutsche Bank AG
10:41 voestalpine buy UBS AG
10:40 Vincorion Buy Deutsche Bank AG
10:40 Springer Nature Buy Deutsche Bank AG
10:38 Siemens Energy Buy Deutsche Bank AG
10:32 SFC Energy Buy Deutsche Bank AG
10:31 RWE Buy Deutsche Bank AG
10:28 PATRIZIA Buy Deutsche Bank AG
10:24 Allianz Hold Jefferies & Company Inc.
10:22 Dermapharm Hold Jefferies & Company Inc.
10:19 Ottobock Buy Jefferies & Company Inc.
10:07 Fraport Buy Jefferies & Company Inc.
10:06 Zurich Insurance Hold Jefferies & Company Inc.
10:03 Ferrari Buy Deutsche Bank AG
09:53 Bilfinger Buy Deutsche Bank AG
09:52 International Consolidated Airlines Buy Deutsche Bank AG
09:49 Infineon Buy Deutsche Bank AG
09:43 Siemens Hold Jefferies & Company Inc.
09:35 Sixt Buy Jefferies & Company Inc.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen