LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat RWE angesichts des beschlossenen schrittweisen Kohleausstiegs in Deutschland auf "Overweight" mit einem Kursziel von 35 Euro belassen. Auch wenn dies erwartet worden sei, habe es einige Nervosität über Verzögerungen oder gar negative Veränderungen wegen Covid-19 gegeben, schrieb Analyst Peter Crampton in einer am Freitag vorliegenden Studie. Dies sei unbegründet gewesen. Der nun erfolgte Beschluss sei zudem leicht positiv für deutsche Versorger./ck/ag



Veröffentlichung der Original-Studie: 03.07.2020 / 09:28 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.07.2020 / 09:28 / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.