NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für RWE nach detaillierten Halbjahreszahlen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 37,50 Euro belassen. Der Energiekonzern habe insgesamt wie erwartet abgeschnitten, schrieb Analyst Vincent Ayral in einer ersten Reaktion am Donnerstag. Allerdings habe die Nettoverschuldung positiv überrascht, was wohl vor allem an der marktnahen Bewertung der CO2-Emissionserlaubnisse gelegen haben dürfte./la/ck



Veröffentlichung der Original-Studie: 12.08.2021 / 07:02 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.08.2021 / 07:03 / BST



