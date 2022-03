LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat RWE nach Jahreszahlen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 52 Euro belassen. Die deutschen Versorger Eon und RWE hätten stark abgeschnitten und mit ihren operativen Ergebnissen (Ebitda) die Konsensschätzungen übertroffen, schrieb Analyst Peter Crampton in einer am Dienstag vorliegenden Branchenstudie. Bei RWE sollte die Transformation in Richtung Erneuerbare Energien noch stärker positiv in den Fokus rücken. Der Ausblick erscheine konservativ und die Zahlen in den kommenden Quartalen sollten klar positiv überraschen./gl/tih



Veröffentlichung der Original-Studie: 21.03.2022 / 17:14 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.03.2022 / 20:00 / GMT





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.