LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für RWE auf "Overweight" mit einem Kursziel von 53 Euro belassen. Analyst Peter Crampton verwies auf einen Bericht in der "Financial Times", dem zufolge die EU-Kommission den Energieministern eine Einnahmenbegrenzung auf 200 Euro pro Megawattstunde Elektrizität vorschlagen werde. Dies wäre mehr als doppelt so hoch als erwartet, schrieb er in einer am Donnerstag vorliegenden Studie./ck/jha/



Veröffentlichung der Original-Studie: 07.09.2022 / 11:58 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.09.2022 / 12:00 / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.