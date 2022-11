LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für RWE angesichts der beschlossenen Gas- und Strompreisbremse in Deutschland auf "Overweight" mit einem Kursziel von 54 Euro belassen. Damit sei die Sache für RWE nun klar und dies sei positiv zu werten, schrieb Analyst Peter Crampton in einer am Montag vorliegenden Studie. Die Strompreisbegrenzungen seien nun in besserem Licht zu sehen als die zuvor überzogenen Befürchtungen eines schlimmsten Falles./ajx/tih



Veröffentlichung der Original-Studie: 28.11.2022 / 06:57 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.11.2022 / 06:58 / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.