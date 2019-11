ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Ryanair von 13,40 auf 15,75 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Flugbranche dürfte im Winter auf den europäischen Kurzstrecken weiterhin Kapazitätsdisziplin walten lassen, schrieb Analyst Jarrod Castle in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Vor diesem Hintergrund könnten die Iren im zweiten Halbjahr 2020 die Ticketpreise wieder erhöhen. Castle schraubte seine Prognosen für den Gewinn je Aktie in den Jahren 2020 und 2021 moderat nach oben./la/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 06.11.2019 / 21:28 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT



