FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die Deutsche Bank hat Ryanair von "Hold" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel von 13,50 auf 16,50 Euro angehoben. Ryanair sei nun wieder unter seinen "Top Picks" 2020 für Transportwerte, schrieb Analyst Jaime Rowbotham in einer am Donnerstag vorliegenden Branchenstudie. Der Ausblick auf das zu erwartende Preisniveau für Sommer 2020 hat sich seiner Meinung nach verbessert und der Markt schaue nun auch auf 2021. Er halte die gegenwärtigen Konsensschätzungen für den Gewinn je Aktie für 2021 für eher zu niedrig und habe seine erhöht./stk/ajx



Veröffentlichung der Original-Studie: 12.12.2019 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.12.2019 / 03:00 / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.