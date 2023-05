FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Ryanair nach Geschäftsjahreszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 20 Euro belassen. Beim Ebitda und dem Überschuss habe die Billigfluggesellschaft die Konsensschätzungen übertroffen, schrieb Analyst Jaime Rowbotham in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Er sprach von starken Ticketpreisen im Schlussquartal, rechnet aber kostenbedingt nur mit einer leichten Verbesserung des Überschusses im nächsten Geschäftsjahr./ck/tih



Veröffentlichung der Original-Studie: 22.05.2023 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CEST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.05.2023 / 06:45 / CEST



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.