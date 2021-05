NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Ryanair nach den am 17. Mai veröffentlichten Geschäftsjahreszahlen von 16,3 auf 15,8 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Analyst David Perry verwies in einer am Dienstag vorliegenden Studie auf die vom Billigflieger prognostizierten höher als erwarteten Investitionsausgaben. Das bedeute, dass es mehrere Jahre dauern könnte, bis die Nettoschulden zurückgezahlt und Sonderdividenden und Aktienrückkäufe wieder aufgenommen würden./ck/he



Veröffentlichung der Original-Studie: 25.05.2021 / 19:17 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.05.2021 / 19:20 / BST



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.