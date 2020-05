NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Ryanair nach Zahlen zum abgelaufenen Geschäftsjahr auf "Outperform" mit einem Kursziel von 13,30 Euro belassen. Der irische Billigflieger habe unter allen vom ihm beobachteten Branchenwerten die beste Bilanz, schrieb Analyst Daniel Roeska in einer am Montag vorliegenden Studie. Mit dem geplanten Aufbau von Kapazitäten für das Sommergeschäft und angesichts des geringeren Wachstums der Wettbewerber könnte Ryanair auf mittlere Sicht wieder an das alte Erfolgskonzept anknüpfen. Zudem verstärke die Virus-Krise die Verhandlungsposition der Iren, so dass sie mittelfristig die Durchschnittskosten wieder senken könnten./la/ck



Veröffentlichung der Original-Studie: 18.05.2020 / 14:56 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: / / UTC



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.