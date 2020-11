ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Bank Credit Suisse hat die Einstufung für Ryanair auf "Outperform" mit einem Kursziel von 17,23 Euro belassen. Stornierungen durch die Boeing-Kunden ließen den Rückschluss zu, dass die Amerikaner wohl offener für einen Deal mit Ryanair würden, schrieb Analyst Neil Glynn in einer am Montag vorliegenden Studie. Der irische Billigflieger, der in Europa ein großer Abnehmer für den Krisenflieger 737 Max sei, verhandele derzeit über eine Preissenkung für die bestehenden Aufträge./tih/ajx



Veröffentlichung der Original-Studie: 16.11.2020 / 08:23 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



