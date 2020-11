NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Ryanair von 13,00 auf 18,50 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Die Aussicht auf gleich mehrere wirksame Impfstoffe in der Corona-Krise spreche dafür, dass das Fluggastaufkommen auf europäischen Kurzstrecken im Jahr 2023 wieder das Normalniveau erreichen werde, schrieb Analyst David Perry in einer am Freitag vorliegenden Studie zu Billigfliegern. An diesem Jahr macht er nun seine Kursziele fest./tih/mis



