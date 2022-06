NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Ryanair angesichts anstehender Streiks in mehreren Ländern auf "Overweight" mit einem Kursziel von 20,50 Euro belassen. Die Nachricht sei nicht hilfreich, die Auswirkungen der Ausstände dürften aber zu diesem Zeitpunkt überschaubar bleiben, schrieb Analyst Harry Gowers in einer am Freitag vorliegenden Studie. Generell blickt er weiter konstruktiv auf den zuletzt von vielerlei Seite belasteten Sektor. Der Erholung des Reisesektors von der Pandemie werde derzeit nur wenig Beachtung geschenkt. Ryanair bleibe sein "Top Pick" unter anderem wegen der besonders starken Bilanz./tih/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 24.06.2022 / 17:12 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.06.2022 / 17:15 / BST



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.