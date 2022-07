NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Ryanair nach Zahlen zum ersten Geschäftsquartal 2022/23 von 19,00 auf 19,20 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Der irische Billigflieger profitiere von den zunehmenden Störungen bei Wettbewerbern in diesem Sommer, schrieb Analyst Harry Gowers in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Zudem verwies er darauf, dass die mittelfristigen Passagierziele zu konservativ geschätzt sein könnten./ck/edh



Veröffentlichung der Original-Studie: 25.07.2022 / 18:00 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.07.2022 / 00:15 / BST



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.