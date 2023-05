NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Ryanair von 22,50 auf 23,00 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Die voraussichtlich mehrjährige Wachstumsstory der irischen Fluggesellschaft spiegele sich längst noch nicht im Aktienkurs wider, schrieb Analyst Harry Gowers in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Er sehe Ryanair in einer Marktführerposition mit der Fähigkeit, noch mehr Marktanteile zu gewinnen. Gowers hob seine Schätzungen für das Geschäftsjahr 2023/24 leicht an./ck/tih



Veröffentlichung der Original-Studie: 24.05.2023 / 17:32 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.05.2023 / 00:15 / BST





