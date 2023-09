NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Ryanair von 24,50 auf 24,80 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Analyst Harry Gowers hob in einer am Freitag vorliegenden Studie die hohen Barmittelbestände und den in den kommenden Jahren von ihm erwarteten Barmittelzufluss hervor. Die Billigfluglinie dürfte dies nutzen, um eine reguläre Dividende anzukündigen und überschüssiges Kapital anzusammeln, über drei Milliarden Euro in weiteres Wachstum zu investieren oder die Anleger über eine Sonderausschüttung oder Aktienrückkäufe daran teilhaben zu lassen. Letzteres sei für ihn die wahrscheinlichste Option./gl/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 14.09.2023 / 17:42 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.09.2023 / 00:15 / BST





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.