NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Ryanair auf "Overweight" mit einem Kursziel von 24,60 Euro belassen. Die Unsicherheit gerade für Billigflieger werde größer, schrieb Analyst Harry Gowers in einer am Freitag vorliegenden Studie. Er verwies auf zuletzt gesunkene Kurse, gestiegene Treibstoffpreise und die Gefahr einer sinkenden Ticket-Nachfrage im Winter. Wizz Air stufte er ab auf "Neutral" wegen der zusätzlichen Unsicherheit rund um A320-Jets, die wegen Problemen mit den Triebwerken überprüft werden müssen./tih/la



Veröffentlichung der Original-Studie: 05.10.2023 / 23:31 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.10.2023 / 00:15 / BST



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.