HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Ryanair von 9,60 auf 11,00 Euro angehoben, die Einstufung aber auf "Sell" belassen. Verzögerungen bei den Auslieferungen der Boeing 737 Max wirkten aus Sicht der Airlines zwar positiv auf die Ticketpreise, weshalb er seine Gewinnerwartungen angehoben habe, schrieb Analyst Adrian Yanoshik in einer am Montag vorliegenden Studie. Allerdings leide der Billigflieger als Abnehmer des Boeing-Jets auch unter den Verzögerungen, was nicht im Aktienkurs eingepreist sei./mis/ajx



