SAF-HOLLAND Aktie
|21,40EUR
|0,85EUR
|4,14%
WKN DE: SAFH00 / ISIN: DE000SAFH001
SAF-HOLLAND SE Buy
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus MPCM hat die Einstufung für SAF-Holland nach Zahlen für das dritte Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 26 Euro belassen. Der Nutzfahrzeugzulieferer habe einen überraschend hohen operativen Gewinn sowie einen starken Finanzmittelfluss (FCF) erzielt, schrieb Sebastian Ubert in einer am Donnerstag vorliegenden Studie./mis/rob/stk
Veröffentlichung der Original-Studie: 05.11.2026 / 07:45 / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: SAF-HOLLAND SE Buy
|
Unternehmen:
SAF-HOLLAND SE
|
Analyst:
Warburg Research
|
Kursziel:
26,00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
21,85 €
|
Abst. Kursziel*:
18,99%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
21,40 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
21,50%
|
Analyst Name::
Sebastian Ubert
|
KGV*:
-
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|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|22.09.26
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|Warburg Research
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|Warburg Research
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|SAF-HOLLAND Buy
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|22.09.26
|SAF-HOLLAND Kaufen
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|SAF-HOLLAND Buy
|Warburg Research
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|Deutsche Bank AG
|21.07.26
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|Deutsche Bank AG
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|15.04.26
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Aktien in diesem Artikel
|SAF-HOLLAND SE
|21,65
|5,35%
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|Deutsche Telekom Buy
|Deutsche Bank AG
|12:30
|Fresenius Buy
|Deutsche Bank AG
|12:29
|Scout24 Buy
|Deutsche Bank AG
|12:28
|AIR France-KLM Hold
|Deutsche Bank AG
|12:26
|Fraport Hold
|Deutsche Bank AG
|12:25
|Wolters Kluwer Buy
|Deutsche Bank AG
|12:24
|Rheinmetall Outperform
|RBC Capital Markets
|12:24
|Vonovia Buy
|Deutsche Bank AG
|12:24
|Schaeffler Hold
|Deutsche Bank AG
|12:23
|Ryanair Buy
|Deutsche Bank AG
|12:23
|Rheinmetall Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|12:23
|JCDecaux Buy
|Deutsche Bank AG
|12:22
|Heidelberg Materials Buy
|Deutsche Bank AG
|12:22
|DocMorris Buy
|Deutsche Bank AG
|12:17
|Siemens Healthineers Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12:16
|RENK Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12:15
|National Grid Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12:14
|Diageo Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|12:13
|Unilever Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12:12
|Bechtle Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|11:41
|CTS Eventim Buy
|Deutsche Bank AG
|11:39
|AUTO1 Buy
|Deutsche Bank AG
|11:38
|Philips Hold
|Deutsche Bank AG
|11:37
|Fresenius Medical Care Hold
|Deutsche Bank AG
|11:36
|Evonik Hold
|Deutsche Bank AG
|11:36
|Novo Nordisk Sell
|Deutsche Bank AG
|11:35
|Siltronic Buy
|Deutsche Bank AG
|11:34
|BMW Buy
|Deutsche Bank AG
|11:27
|Siemens Healthineers Neutral
|UBS AG
|11:24
|Swiss Re Underweight
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|11:24
|AIR France-KLM Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11:16
|DHL Group Outperform
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|10:51
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|Warburg Research
|10:48
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|10:47
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