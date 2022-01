HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Hauck Aufhäuser Lampe hat die Einstufung für SAF-Holland auf "Buy" mit einem Kursziel von 22 Euro belassen. Analyst Jorge Gonzalez Sadornil verwies in einer am Mittwoch vorliegenden Studie auf Lieferkettenprobleme und daraus resultierende Belastungen für die US-Auftragslage für Anhänger. Für den deutschen Lkw-Zulieferer bleibt er aber positiv gestimmt. Chips in Anhängern spielten eine geringere Rolle als Chips in Lkws, weshalb das Geschäft weniger anfällig für weitere Störungen in den Lieferketten sei./ajx/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 19.01.2022 / 08:34 / MEZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.01.2022 / 08:34 / MEZ



