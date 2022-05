HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für SAF-Holland von 17 auf 15 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Buy" belassen. Das Marktumfeld für Lkw und Lkw-Anhänger bleibe gut, schrieb Analyst Mustafa Hidir in einer am Montag vorliegenden Studie. Das Unternehmen könnte 2022 das obere Ende der avisierten Umsatzspanne erreichen. Die Kurszielsenkung sei lediglich eine Folge der Erhöhung des risikofreien Zinssatzes im Bewertungsmodell für die Aktien infolge anziehender Zinsen./mis/gl



Veröffentlichung der Original-Studie: 30.05.2022 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / MESZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.05.2022 / 08:15 / MESZ





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.