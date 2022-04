FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat SAF-Holland auf "Hold" belassen. Dank solider Lkw-Verkaufszahlen und hoher Laufleistungen bleibe die Nachfrage bei den Nutzfahrzeug-Zulieferern gesund, schrieb Analyst Bastian Synagowitz in einer am Dienstag vorliegenden Branchenstudie. Allerdings dürften die deutlich gestiegenen Rohstoffpreise und Lieferkettenprobleme die Zahlen für das erste Quartal belasten. Während Jost diese Lage gut meistern dürfte, habe SAF-Holland bereits einen verhaltenen Jahresstart angedeutet./gl/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 12.04.2022 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.04.2022 / 06:48 / CET



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.