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WKN: 924781 / ISIN: FR0000073272
SAFRAN Buy
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat Safran nach Quartals-Umsatzzahlen des Triebwerksbauers und Luftfahrt-Zulieferers mit einem Kursziel von 400 Euro auf "Buy" belassen. Das Geschäft mit der Rüstungsbranche sei gewachsen, während der Triebwerksbereich ein wenig enttäuscht habe, schrieb George McWhirter am Freitag./rob/gl/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 23.10.2026 / 06:20 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: SAFRAN S.A. Buy
|
Unternehmen:
SAFRAN S.A.
|
Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|
Kursziel:
400,00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
275,90 €
|
Abst. Kursziel*:
44,98%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
275,10 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
45,40%
|
Analyst Name::
George McWhirter
|
KGV*:
-
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