FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die Investmentbank Kepler Cheuvreux hat das Kursziel für Safran vor dem am 29. Oktober erwarteten Zwischenbericht zum dritten Quartal von 145 auf 138 Euro gesenkt. Die Einstufung für die Aktie des Technologieunternehmens wurde aber auf "Buy" belassen. Die Beschleunigung beim Wachstum aus eigener Kraft dürfte vorerst pausiert haben, schrieb Analyst Aymeric Poulain in einer am Montag vorliegenden Studie. Er senkte daher seine Jahresschätzungen leicht./ck/gl



Veröffentlichung der Original-Studie: 11.10.2021 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben





