NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Bank of America (BofA) hat das Kursziel für Safran von 189 auf 207 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Wie 2022 dürfte auch im kommenden Jahr der Bereich Zivile Luftfahrt andere Industriesektoren abhängen, schrieb Analyst Benjamin Heelan in einer am Mittwoch vorliegenden Branchenstudie. Lieferkettenprobleme nähmen ab und der Fokus richte sich auf Profitabilitätssteigerung und Mittelverwendung. Bei Safran rechnet Heelan 2023 mit starkem operativem Ergebniswachstum (Ebit) und Barmittelzufluss./ag/tav



Veröffentlichung der Original-Studie: 30.11.2022 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / EDT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.11.2022 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / EDT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.