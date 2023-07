ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Safran nach Zahlen zum zweiten Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 160 Euro belassen. Die Optimisten am Markt hätten vom Werbespezialisten bekommen, was sie erwartet hätten, schrieb Analyst Ian Douglas-Pennant in einer am Donnerstag vorliegenden Studie./bek/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 27.07.2023 / 05:47 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.07.2023 / 05:47 / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.