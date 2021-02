FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die Deutsche Bank hat die Bewertung der Papiere von Safran bei einem Kursziel von 110 Euro mit "Hold" aufgenommen. Ungeachtet des gegenwärtig noch herausfordernden Marktumfelds dürfte Safran dank anhaltender Kostensenkungen die operative Gewinnmarge (Ebit-Marge) von zehn Prozent im Jahr 2020 auf 15 Prozent im Jahr 2024 steigern, schrieb Analyst Christophe Menard in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Doch gebe es weiterhin Unsicherheit, vor allem mit Blick auf die Geschäftserholung mit Kabineninnenausstattung angesichts schwacher Aussichten im Markt für Großrumpfflugzeuge./ajx/ag



Veröffentlichung der Original-Studie: 10.02.2021 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.02.2021 / 16:31 / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.