NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Safran von 118 auf 130 Euro angehoben und die Einstufung auf "Hold" belassen. Nachdem die meisten Unternehmen aus der europäischen Luftfahrt- und Rüstungsbranche ihre Quartalsberichte vorgelegt haben, aktualisierte Analystin Chloe Lemarie nun ihre Bewertungsmodelle. Dabei geht sie laut einer am Montag vorliegenden Studie von einer stärkeren Erholung des Ersatzteilmarktes aus. Dass bisher die Safran-Aktie noch nicht so deutlich zugelegt hat, führt sie vor allem auf die leicht enttäuschenden Jahresziele für 2023 zurück./ck/nas



Veröffentlichung der Original-Studie: 26.02.2023 / 18:02 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.02.2023 / 19:00 / ET



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.