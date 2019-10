NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Safran nach den Quartalszahlen von General Electric (GE) auf "Neutral" mit einem Kursziel von 157 Euro belassen. Im Ersatzteilgeschäft mit Triebwerken für die Zivilluftfahrt haber der US-Konkurrent um 7 Prozent zugelegt, schrieb Analyst Chris Hallam in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Deshalb erwarte er für den französischen Luftfahrt- und Rüstungskonzern angesichts der historischen Korrelation in diesem Bereich nun ein ähnliches Wachstum./ajx/edh



Veröffentlichung der Original-Studie: 30.10.2019 / 12:05 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.