NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Safran vor Zahlen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 146 Euro belassen. Die Unternehmen aus dem europäischen Luftfahrt- und Verteidigungssektor dürften insgesamt zwar ein glanzloses Quartal hinter sich gebracht haben, schrieb Analyst David Perry in einer am Freitag vorliegenden Studie. Allerdings verbesserten sich die Aussichten. Als Antrieb verwies der Experte unter anderem darauf, dass Europäer nach der Aufhebung coronabedingter Einreisebeschränkungen ab Anfang November wieder in die USA reisen dürfen. Safran dürfte derweil im dritten Quartal im Jahresvergleich deutlich stärker gewachsen sein als MTU./la/he



Veröffentlichung der Original-Studie: 15.10.2021 / 17:21 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.10.2021 / 17:23 / BST





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.