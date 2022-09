NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Safran auf "Overweight" mit einem Kursziel von 140 Euro belassen. Wegen der makroökonomischen Herausforderungen setze er im europäischen Luftfahrtsektor auf Unternehmen mit soliden Bilanzen, schrieb Analyst David Perry in einer am Dienstag vorliegenden Branchenstudie. Dazu zählen ihm zufolge etwa die Triebwerkshersteller Airbus, Safran und MTU. Anders als den Airlines komme ihnen auch die Dollar-Stärke entgegen./jcf/ajx



Veröffentlichung der Original-Studie: 06.09.2022 / 11:10 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.09.2022 / 11:11 / BST





