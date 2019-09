NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Safran nach Halbjahreszahlen und Anhebung der Unternehmensprognose auf "Underperform" mit einem Kursziel von 95 Euro belassen. Er müsse zugeben, dass die Zahlen und der Ausblick des Triebwerksbauers positiv seien, schrieb Analyst Sandy Morris in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Selbst die Prognose für die freien Barmittel falle angesichts der Stilllegungen der Boeing 737 Max bemerkenswert robust aus. Dass er nach wie vor nicht wirklich alle Mechanismen der Resultate verstehe, dürfte aktuell erstmal keine große Rolle spielen./ajx/ag



Veröffentlichung der Original-Studie: 05.09.2019 / 02:26 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.09.2019 / 02:26 / ET



