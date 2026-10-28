NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Saint-Gobain nach Quartals-Umsatzzahlen mit einem Kursziel von 132,60 Euro auf "Buy" belassen. Das vergleichbare Wachstum entspreche der vom Baustoffkonzern veröffentlichten Konsensschätzung, liege aber unter ihrer Prognose, schrieb Glynis Johnson in ihrer am Mittwoch vorliegenden Reaktion. Die Zahlen und der bestätigte Jahresausblick dürften der Stimmung nicht helfen. Johnson sieht geringfügige Risiken für die Konsensschätzungen 2026 und 2027. Diese spiegelten der gesunkene Aktienkurs und die Bewertung aber schon wider./rob/gl/ag



Veröffentlichung der Original-Studie: 27.10.2026 / 19:53 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.10.2026 / 19:53 / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.