HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Saint-Gobain von 95 auf 85 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Nach dem Umsatz-Update des Baustoffkonzerns kappte Analyst Harry Goad seine Ergebnisprognosen bis 2028 um durchschnittlich 3 Prozent. Die Preise stünden im Fokus, schrieb er am Mittwoch. Bislang liefere das Unternehmen in einem schwierigen Umfeld aber eine solide Entwicklung./rob/ag/edh



Veröffentlichung der Original-Studie: 28.10.2026 / 06:42 / GMT

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