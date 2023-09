FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Saint-Gobain von 70 auf 77 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Mit den jüngsten Akquisitionen setze der Baustoffekonzern seine Expansion auf dem amerikanischen Kontinent mit einem Fokus auf Leichtbauweise und Nachhaltigkeit fort, schrieb Analyst Jon Bell in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Diese Transformation trage nun Früchte, wie die angekündigte, prozentual zweistellige operative Marge für das dritte Jahr in Folge zeige. Trotzdem sei die Aktie immer noch niedrig bewertet./gl/edh



Veröffentlichung der Original-Studie: 28.09.2023 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.09.2023 / 06:49 / CET



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.