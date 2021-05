HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat Saint-Gobain von "Sell" auf "Hold" hochgestuft und das Kursziel von 36 auf 49 Euro angehoben. Sein bisheriges Anlagevotum habe sich aufgrund des früher als erwartet erfolgten Wechsels an der Führungsspitze mit positiven Auswirkungen auf die künftige Rentabilität als falsch erwiesen, schrieb Analyst Harry Goad in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Der Experte erhöhte seine Gewinnprognosen für den Baustoffkonzern./edh/gl



Veröffentlichung der Original-Studie: 18.05.2021 / 16:22 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben





