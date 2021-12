NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Aktien von Salesforce auf der "Conviction Buy List" mit einem Kursziel von 370 US-Dollar belassen. Die jüngste Korrektur in der US-Software-Branche deute darauf hin, dass dieses Marktsegment kurzfristig "überkauft" sei, schrieb Analyst Kash Rangan in einer am Montag vorliegenden Studie. Besonders beachtenswert sei diese jüngste Korrektur vor allem deshalb, weil das saisonal stärkste Quartal anstehe, von dem er starke Software-Ergebnisse erwarte. Salesforce und Adobe etwa hätten bereits positive Prognosen für 2022 abgegeben./ck/bek



Veröffentlichung der Original-Studie: 19.12.2021 / 22:42 / PST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



