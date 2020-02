NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Salesforce nach Zahlen von 175 auf 180 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Market-Perform" belassen. Das vierte Quartal sei für den Softwarekonzern gut verlaufen, schrieb Analyst Mark Moerdler in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Die Aktie reagiere außerbörslich aber negativ auf den zugleich vermeldeten Abschied des Co-Chefs Keith Block./tih/ajx



Veröffentlichung der Original-Studie: 26.02.2020 / 04:36 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.02.2020 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.