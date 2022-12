NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Salesforce von 235 auf 200 US-Dollar gesenkt, aber die Einstufung auf "Outperform" belassen. Der Ausblick des Cloudsoftware-Spezialisten auf das vierte Geschäftsquartal habe die Erwartungen verfehlt, schrieb Analyst Rishi Jaluria in einer am Donnerstag vorliegenden Studie nach dem Quartalsbericht. Überraschend sei zudem die Aufgabe des Postens von Co-Chef Bret Taylor. Margen von mehr als 25 Prozent könnten schon früher als 2026 erreicht werden, demgegenüber rücke wohl das Umsatzwachstum etwas in den Hintergrund./ajx/ck



Veröffentlichung der Original-Studie: 30.11.2022 / 23:49 / EST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.11.2022 / 23:49 / EST



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.